قال خفر السواحل الإسباني، إنه أنقذ ثلاثة متسللين سافروا على دفة سفينة شحن قادمة من نيجيريا.



وأوضح خفر السواحل في تغريدة على تويتر، أن المهاجرين الثلاثة سافروا على دفة السفينة «أليثيني الثانية»، وهي ناقلة للكيماويات والمنتجات النفطية، وصلت إلى ميناء لاس بالماس في جزر الكناري مساء الاثنين، بعد رحلة استغرقت 11 يوما، وفق صحيفة الغارديان البريطانية، حيث كان الثلاثة يعانون جفافا شديدا وانخفاضا حادا في درجات الحرارة.



وأضاف خفر السواحل أنه «تم نقلهم إلى الميناء ويتلقون العلاج من قبل الخدمات الصحية»، وتم إرفاق صورة للأفراد الثلاثة وهم يجلسون على الدفة وأقدامهم تكاد تلامس الماء.



وانطلقت السفينة، التي قطعت نحو 3200 كم وكانت تبحر تحت علم مالطا، من لاجوس في 17 تشرين نوفمبر، وفقا لبيانات التتبع على موقع «مارين ترافيك».



وعلى الرغم من الظروف الصعبة، يحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بالقوارب عبر جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.



وفقد أكثر من 50 ألف شخص في جميع أنحاء العالم حياتهم خلال رحلات الهجرة منذ عام 2014، وفقا لتقرير صادر عن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة نشر في وقت سابق من هذا الشهر.