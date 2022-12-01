تعيش المناطق الخاضعة لحكومة دمشق شللا خدميا شبه كامل فاقمته أزمة المحروقات حيث انضمت الخدمات الهاتفية الى «الكهرباء والماء» المفقودين اغلب الأحيان.



ويصف سوريون الحال بأنه «الأسوأ الذي يمر عليهم منذ سنوات طويلة»، رغم أن الأزمة المعيشية ليست بجديدة، بحسب تقرير لموقع «الحرة».



ودفعت الازمة التي طالت مختلف تفاصيل الحياة، الى اتخاذ المزيد من اجراءات التقشف لاسيما ما يتعلق بالميزات التي يتلقاها بعض المسؤولين والموظفين الحكوميين، لتخفيف وطأة الأزمة التي ادت الى توقف عدد من مراكز الهاتف عن العمل بسبب نقص مخصصات الوقود وفقا لما اعلنته المؤسسة العامة للاتصالات امس الأول.



فقد أصدر رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، قرارا بتخفيض الكميات المخصصة من المازوت والبنزين للسيارات السياحية العائدة للمجلس (مخصصة + خدمة) بنسبة 40% من الكميات المخصصة حاليا لكل سيارة ماعدا وسائط النقل الجماعي (مبيت).



كما أصدر رئيس الوزراء حسين عرنوس قرارا مشابها بخفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية 40% وفرض قيود على السفريات الرسمية للأغراض غير الضرورية. وأضاف بحسب بيان، أن قرار تخفيض المخصصات لا يشمل وسائل النقل الجماعي.



كذلك أمر عرنوس بعدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات بالنسبة للسيارات المذكورة إلا للأسباب الضرورية والملحة باقتراح من الوزير وموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.



تأثير نقص المازوت والبنزين طال جميع مناحي حياة السوريين لاسيما المواصلات، حيث تسبب نقص التوريدات النفطية بندرة في وسائل النقل في مختلف المدن وارتفاع الكلفة في حال توافرها.



ورغم مساعي الحكومة لضبط حركة النقل عبر توزع المحروقات لسائقي وسائل النقل العمومي بأسعار رخيصة نسبيا عبر البطاقة الذكية، إلا أن الكميات الموزعة لا تغطي المطلوب لعمل تلك الوسائط فيضطر السائقون لشراء المحروقات من السوق السوداء بأسعار مضاعفة وهو ما دفع الكثيرين الى عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية لأجور النقل، أو الإحجام عن العمل على الخطوط الرسمية والتحول إلى «الطلبات الخاصة» مثل نقل طلاب المدارس أو موظفي الشركات وغيرها من الفرص الممكنة، ليزيد ذلك من معاناة المواطنين الباحثين عن وسيلة تنقلهم إلى أماكن عملهم أو جامعاتهم.



ويشتكي سوريون من ان توقف الحكومة عن توزيع المحروقات المدعومة أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت)، جعل سائقي السرافيس يتوقفون في هذين اليومين عن العمل بشكل كامل، ما يضطر المواطنين الى استخدام التاكسي الخيار الوحيد وهو ما يزيد من اعبائهم.



يضاف الى ذلك الازدحامات الكبيرة في وسائل النقل العامة أيام الدوام الرسمي، لقلة أعداد المركبات العاملة وتنقل الموظفين والطلاب في تلك الأوقات.



وفي محاولة لتخفيف وطأة ندرة المواصلات قامت محافظة دمشق برفع تعرفة الركوب لوسائل النقل العامة لتصبح 300 ليرة للخطوط القصيرة حتى 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات «السرافيس» للراكب الواحد، و400 ليرة لتعرفة الخطوط الطويلة فوق 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات «السرافيس» للراكب الواحد، وذلك تحت ضغط مالكي تلك الوسائل.