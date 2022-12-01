أعلنت السلطات الاردنية أمس احباط ثالث محاولة تهريب مخدرات من الأراضي السورية خلال اسبوع واحد فقط.



وقال الجيش الأردني أمس إن قوات حرس الحدود أحبطت فجرا محاولة تهريب مخدرات جديدة من الأراضي السورية وصادرت كميات من المخدرات.



ونقل بيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله ان «المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية».



واضاف أن «قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري».



واوضح المصدر أنه «بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 196 كف حشيش و610 آلاف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة للتعامل معها».



وفي 17 فبراير، أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية ـ الأردنية (الممتدة على حوالي 375 كيلومترا) التي أحبط عدد كبير منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت «منظمة» تستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.



والأحد الماضي أعلنت السلطات الأردنية ضبط كمية من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال في شاحنة قادمة سورية عبر معبر نصيب ـ جابر الحدودي.



وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة «الجمارك الأردنية» في بيان إن «الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضبطت 10 آلاف حبة كبتاغون وكيلوغرام من مادة الكريستال المخدر»، بحسب قناة «المملكة».



كما أعلن الجيش الأردني السبت الماضي، إحباط تهريب مواد مخدرة وذخيرة أسلحة خلال محاولة تسلل لعدد من الأشخاص، قادمين من سورية.



وقال إن «قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، رصدت قيام مجموعة مسلحة من المهربين (لم يحدد عددهم وهوياتهم) باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية».



وأضاف «تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري».