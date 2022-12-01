القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي، ليصبح مركزا إقليميا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان، على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب، بحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.



من جهة اخرى، وافق الرئيس السيسي، على إطلاق اسم المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمالي شارع (9) بمنطقة المقطم، لتنفيذ المحاور المرورية التي تنقل الحركة المرورية من شرقي القاهرة إلى غربها، تكريما لرمز قضائي كبير عن رحلة عطائه القضائية المميزة.



وذكر بيان صادر عن وزارة العدل امس أن الوزارة وجموع القضاة في كافة الجهات والهيئات القضائية، تقدم أصدق الشكر والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا التكريم، الذي يؤكد تقديره لرجال القضاء المتميزين ودورهم الراسخ في خدمة وطنهم.