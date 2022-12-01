بيروت - أحمد عزالدين



قال النائب أشرف ريفي ان فقدان المحروقات من خزانات طرابلس فضيحة كبرى تتحمل مسؤوليتها نائبة «التيار الحر» ندى البستاني.



وأضاف في تصريح: «ما يحصل في منشآت النفط في طرابلس فضيحة كبرى، إذ يراد تحويل موظفين صغار الى كبش محرقة وغطاء لفساد كبير، حيث تم خلال الانتخابات وبإشراف ندى بستاني توزيع المحروقات كرشاوى انتخابية، والآن تم تعيين مسؤولة عن المنشآت تنتمي الى التيار العوني. كفى استباحة وظلما وفسادا. المحاسبة آتية».



وقد ردت النائبة بستاني على ريفي بالقول ان معلوماته تفتقر إلى الدقة، وانه يحاول تبرير فشله باتهام الآخرين من دون أي دليل، وعليه أن يبرز مستنداته أمام الرأي العام تحت طائلة الملاحقة القانونية.