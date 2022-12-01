ثبّت القضاء الإيراني أمس حكم الإعدام بحق أربعة رجال أدينوا بـ«التعاون» مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران.



وأعلن موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطات القضائية أنه «وفقا للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حكم على المتهمين حسين أردوخان زاده وشاهين إيماني محمود آباد وميلاد أشرفي آتباتان ومنوشهر شهبندي بجندي بالإعدام لتعاونهم مع النظام الصهيوني (إسرائيل) وبتهمة الاختطاف».



وجاء في النص أن «هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة وخطف والإجبار على اعترافات كاذبة».



وأضاف «ميزان أونلاين» امس أن «ثلاثة متهمين آخرين حكم عليهم بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بتهمة ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد والتواطؤ في عمليات خطف وحيازة أسلحة».