أهدى المهاجم المخضرم وهبي الخزري تونس فوزا تاريخيا على فرنسا حاملة اللقب 1-0 على ستاد «المدينة التعليمية» ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة في مونديال قطر، لكنها ودعت المنافسة نظرا لفوز أستراليا على الدنمارك.



واحتفظت فرنسا، الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها في مباراتيها الأوليتين، بصدارة المجموعة مع 6 نقاط، بعد خوضها المباراة بتشكيلة رديفة، بفارق الأهداف عن أستراليا الفائزة على الدنمارك 1-0، فيما رفعت تونس رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث وودعت برأس مرفوعة.



وحافظ أوريليان تشواميني ورافايل فاران، الذي حمل شارة القيادة، على مركزيهما أساسيين، في حين فضل مدرب بطلة العالم 1998 و2018 منح البدلاء فرصة المشاركة على غرار كينغسلي كومان وثنائي الهجوم إدواردو كامافينغا وراندال كولو مواني الذي خاض مباراته الاولى في النهائيات، والحارس ستيف مانداندا.



وبات مانداندا في سن الـ 37 عاما و247 يوما أكبر لاعب يشارك في مباراة في كأس العالم بتاريخ فرنسا، امام برنار لاما الذي شارك في سن الـ 37 عاما و148 يوما أمام انجلترا في سبتمبر 2000، حسب وكالة «أوبتا» للاحصاءات.

بدوره، أدخل مدرب تونس جلال القادري العديد من التغييرات على تشكيلته في جميع المراكز، فأشرك وجدي كشريدة وعلي معلول على الرواقين، والثلاثي أنيس بن سليمان ومحمد علي بن رمضان والخزري في المقدمة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 67 بعد دخول مشجع يحمل العلم الفلسطيني، فتدخل رجال الأمن لاخراجه من الملعب في حين طالب لاعب تونس عدم معاملته بقسوة. وطالب الخزري بركلة جزاء بعدما اخترق المنطقة وسقط أرضا (13)، ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى فوفانا ومنه إلى كومان المندفع داخل المنطقة سددها إلى جانب المرمى (25).



وهدد الخزري المرمى الفرنسي بتسديدة بعيدة من خارج المنطقة صدها الحارس مانداندا (35)، قبل أن يعيد الكرة قبل صافرة النهاية مرت عالية فوق المرمى (45+2).



وخسر فوفانا الكرة في منتصف الملعب بعد ضغط من السخيري لتصل إلى الخزري الذي توغل وراوغ وسدد كرة خادعة في شباك مانداندا (58) ليحتفل مع الجماهير في أجواء هستيرية، قبل أن يستبدله المدرب بعد دقيقتين بمهاجم أودنسي الدنماركي عصام الجبالي.



وأجرى ديشان أربعة تغييرات لتنشيط فريقه فأدخل أدريان رابيو ومبابي غريزمان وديمبيليه. وصد دحمان كرة من مسافة بعيدة لمبابي (90+3)، فيما شهد الدقائق الأخيرة فورة هجومية لفرنسا اسفرت عن هدف قاتل لغريزمان بعد معمعة داخل منطقة الجزاء التونسية، إلا أن حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» ألغى الهدف بداعي تسلل على مهاجم أتلتيو مدريد الاسباني (90+8).



ديشان يأسف للخسارة .. والخرزي: أظهرنا وجهنا الحقيقي



أبدى مدرب فرنسا ديديه ديشان آسفه للخسارة أمام تونس، مضيفا «لقد تحسن أداؤنا في الدقائق القليلة الأخيرة، لعبنا بشكل أفضل»، مشيرا إلى أن فريقه كان يأمل في تحقيق 3 انتصارات من 3 مباريات رغم التغييرات.



وأضاف «كنا نحاول حل المشاكل التي لدينا، لكن لا يمكنك الوصول لكل أهدافك طوال الوقت».



بدوره ذكر مدافع فرنسا إبراهيما كوناتيه: نحن محبطون وأنا لا أحب الخسارة، تونس تستحق الفوز، يجب ان نركز على المباراة التالية لأنه لن تكون هناك هدايا بعد الآن، ولدينا النوعية المناسبة ولم نكن في المستوى.

من جانبه قال مدافع تونس منتصر الطالبي: أهدرنا الفرصة أمام أستراليا وأردنا القيام برد فعل، قدمنا مباراة كبيرة، دافعنا وكنا صلبين لكن لم ننجح بالتأهل، أنا فخور بفريقي. قدمنا كأس عالم جيدة ولعبنا جيدا ضد الدنمارك.



بدوره قال المهاجم التونسي وهبي الخزري: كمنافسين أردنا التأهل، هذا الفوز جيد لأننا اظهرنا وجهنا الحقيقي واننا قادرون على تقديم أمور جميلة، نحن نادمون على أول مباراتين لأننا قادرون على تقديم الأفضل.



أما مدافع تونس علي معلول فقال: أردنا أن نلعب في آخر فرصة امامنا ضد أبطال العالم، أردنا على الأقل أن نخرج بصورة باهية تليق بالمنتخب والجماهير، نعتذر من الجماهير لأننا لم نتمكن من التأهل.



فرنسا وتونس في سطور



٭ المباراة: فرنسا- تونس (0-1).



٭ الملعب: ستاد المدينة التعليمية في الدوحة.



٭ الجمهور: 43627 متفرجا.



٭ المجموعة الرابعة - الدور الأول (الجولة الثالثة الأخيرة).



٭ الحكم: النيوزيلندي ماثيو كونغر.



٭ الأهداف: تونس: وهبي الخزري (58).



٭ الإنذارات: تونس: وجدي كشريدة (28).



التشكيلتان



٭ فرنسا (المدرب ديدييه ديشان): ستيف مانداندا، رافايل فاران، إبراهيما كوناتيه، إدواردو كامافينغا، أكسل ديزازي، أوريليان تشواميني، يوسف فوفانا (أنطوان غريزمان، 73)، كينغسلي كومان (كيليان امبابي، 63)، ماتيو غندوزي (عثمان ديمبيليه، 79)، جوردان فيريتو (أدريان رابيو، 63)، راندال كولو مواني.



٭ تونس (المدرب: جلال القادري): أيمن دحمان، منتصر الطالبي، نادر الغندري، ياسين مرياح، وجدي كشريدة، الياس السخيري، عيسى العيدوني، علي معلول، أنيس بن سليمان (علي العابدي، 83)، محمد علي بن رمضان (غيلان الشعلالي، 74)، وهبي الخزري (عصام الجبالي، 60).