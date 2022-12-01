متابعة: يحيى حميدان



أثبت منتخب الأرجنتين أنه لا يعرف الانحناء بسهولة بعدما تغلب على پولندا 2-0 مساء امس على ستاد «974» في العاصمة القطرية الدوحة وضمن تأهله الى دور الـ 16 في كأس العالم كمتصدر للمجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده الى 6 نقاط، وبقي الپولنديون على رصيدهم السابق بـ 4 نقاط وتمكنوا من حجز المركز الثاني بفارق الأهداف عن المكسيك، الفائزة على السعودية 2-1، وجاء المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.



وسيلتقي «التانغو» مع أستراليا في الدور المقبل، على أن تلعب پولندا مع فرنسا.



سيطر الأرجنتين على مجريات الشوط الأول بالكامل، ووضح ذلك بشكل مبكر بعدما أحكم لاعبوه قبضتهم على منطقة الوسط بفضل الثلاثي المكون من رودريغو دي باول وإنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر، في المقابل فضل الپولنديون الدفاع بـ 9 لاعبين عن مناطقهم الخلفية مع الحرص على إغلاق المساحات على الهجوم الأرجنتيني المعروف بخطورته بتواجد الأسطورة ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا وجوليان ألفاريز الذي شارك للمرة الأولى كلاعب أساسي على حساب لاوتارو مارتينيز، وبقي المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي معزولا في المقدمة ولم يتمكن من خلق الخطورة اللازمة بعدما استسلم للدفاع الأرجنتيني، وجاءت المحاولة الوحيدة للبولنديين من كامل غليك، بيد أن محاولته ذهبت بعيدا عن مرمى الحارس الأرجنتيني (22).



وهدد «التانغو» مرمى منافسه الپولندي في 7 مناسبات وتصدى لكل هذه المحاولات بتألق لافت الحارس فويتشيك تشيزني، منها 3 محاولات من جانب ميسي، وأكمل تشيزني تفوقه الواضح بعدما احتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي ركلة جزاء بعد ضربة من تشيزني على وجه «البرغوث» الذي تولى مسؤولية تنفيذها، ولكن أكمل الحارس الپولندي نجوميته الطاغية في الشوط الأول بالتصدي لركلة الجزاء (39)، لينتهي الشوط الأول مثلما بدأ من دون أهداف.



وفي الشوط الثاني عاد «التانغو» أكثر نجاعة في الإنهاء وتمكن ماك أليستر من خطف هدف السبق بعد تمريرة عرضية من ناهويل مولينا، ليغمزها أليستر في الزاوية اليمنى لحارس پولندا تشيزني (46).



وتحرر الپولنديون من تكتلهم الدفاعي وحاولوا معادلة النتيجة برأسية من غليك لم تعرف طريق المرمى (50)، واستعاد الأرجنتينيون زمام المبادرة من جديد وهددوا المرمى الپولندي في عدة مناسبات، قبل أن يتقدم إنزو بالكرة ويمررها بإتقان لألفاريز الذي أطلقها قوية في الشباك محرزا الهدف الثاني لـ «التانغو» (67).



وحاول الأرجنتينيون تعزيز الغلة، وجرب ميسي حظه بتسديدة أبعدها تشيزني (71)، وعاد ألفاريز ليقتحم الدفاع الپولندي ويسدد في الشباك الخارجية لمرمى پولندا (73).



وعلى الرغم من التقدم بهدفين، حافظ «التانغو» على سيطرته على الكرة وسط غياب واضح للهجوم الپولندي، ولم يقدم ليفاندوفسكي أي لمحة تذكر خلال المباراة بشكل عام وكان أحد أقل اللاعبين من جانب پولندا في الانتاجية بعدما اكتفى بالوقوف والتفرج على المباراة حاله كحال الجماهير.



وسنحت فرصة مثالية للأرجنتين لإضافة هدف آخر بعدما أخطأ المدافع الپولندي جاكوب كيويور في اعادة الكرة للحارس تشيزني ليخطفها البديل لاوتارو مارتينيز وينفرد بالمرمى، إلا أنه سدد الكرة بعيدا (86).





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