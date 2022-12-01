كشفت وسائل إعلام إسبانية، أمس الأربعاء، عن اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الانضمام لصفوف نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.



وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن رونالدو سينضم إلى صفوف النصر، مقابل تقاضيه 200 مليون يورو سنويا بجانب الحصول على حقوق الإعلانات.



وسيوقع رونالدو على عقد مدته عامان ونصف العام في صفقة انتقال حر بعدما أعلن نادي مان يونايتد الإنجليزي فسخ تعاقده مع النجم البرتغالي بعد مهاجمته المدرب الهولندي إيريك تين هاغ وإدارة النادي.



وكان رونالدو قد رفض الانتقال إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، لكن بسبب عدم اهتمام الأندية الأوروبية بضمه، يبدو أنه مستعد الآن لاتخاذ الخطوة.



ويعد فريق النصر من أكثر الأندية نجاحا في المملكة العربية السعودية، حيث توج بلقب دوري الدرجة الأولى 9 مرات في تاريخه، وكان آخرها في عام 2019.

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