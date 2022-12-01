بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد سموه بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين لا سيما الاقتصادية والعلمية والثقافية وبصورة عززت من المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أعرب فيها سموه عن الثناء على العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.

وتمنى سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.