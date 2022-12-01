عبدالكريم العبدالله

أكد مدير مستشفى الجهراء 2 د.جمال الدعيج، أنه وبفضل الله ثم جهود فريق علاج مرض الإيدز بالمستشفى وعلى رأسهم د.أسامة البقصمي ود.المنذر الحساوي، تم بنجاح الإشراف على 100 حالة حمل وولادات أطفال لأمهات مصابات بفيروس الإيدز دون أن يتم انتقال الفيروس لأي من أولئك الأطفال وهذا الإنجاز يحسب لدولة الكويت.

جاء هذا على هامش ورشة العمل الخاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة والتي انعقدت أمس تحت رعاية وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإيدز د.بثينة المضف بالتعاون مع مستشفى الأمراض السارية