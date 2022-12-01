إنشاء وتدعيم مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد وافتتاحه قريباً للتوسع في خدمة مرضى السرطان

عبدالكريم العبدالله

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي، عدم وجود أي نقص في الأدوية الكيماوية لمرضى السرطان في دولة الكويت، مشددا على أنها متوفرة ولله الحمد ، لافتا الى أن الوزارة تدعم وجود أدوية المناعة والموجهة واستقطابها في ظل وجود التحديات العالمية والنقص العالمي في الادوية، موضحاً أن نقص الأدوية على مستوى العالم يعتبر تحديا كبيرا بعد انتهاء جائحة كورونا ووجود زيادة في الأسعار.

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش المؤتمر الرابع لجراحة الاورام للجهاز الهضمي.

ولفت الى أن وزارة الصحة تهتم في التوسع البنياني من حيث المنشآت ، حيث جاري على قدم وساق انشاء وتدعيم مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد ، متوقعا افتتاحه قريبا للتوسع في خدمة مرضى السرطان في دولة الكويت.

وبين أن مؤتمر جراحة الاورام والجهاز الهضمي يؤدي الى تبادل الخبرات وتحسين اداء الخدمات والجراحات الدقيقة لهذا النوع من السرطان ، فضلا عن دعم الاقسام الاخرى مثل العلاج الاشعاعي او الكيماوي أو سرطان الدم في توفير خدمات متكاملة في هذا المجال.

ونوه الى دور وزارة الصحة الوقائي والمبادرات الإيجابية والدور العلاجي الذي تقدمه لمرضى السرطان في دولة الكويت ولمركز الكويت لمكافحة السرطان حيث تعد دولة الكويت من الدول الرائدة في مجال رعاية مرضى السرطان لأكثر من 50 عاما فقد تم إنشاء المركز عام 1968 لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمرضى السرطان، مشيداً بالكفاءات الوطنية والكفاءات المخلصة الأخرى المتخصصة في مجال الأورام والخدمات التي يقدمونها الوقائية والتشخيصية والعلاجية وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة.

واضاف : لا يخفى عليكم التطور الملحوظ الذي طرأ في السنوات الأخيرة على ممارسات التشخيص المبكر والعلاجات المستحدثة سواء الجراحية وغير الجراحية لسرطانات الجهاز الهضمي المختلفة، وكذلك في الجراحات التحفظية باستخدام المناظير الجراحية الحديثة مما أدى إلى تحسن كبير ومستمر في النتائج المستقبلية للمرضى مع تلافي التأثيرات السلبية للعمليات التقليدية كما أن هناك جهودا دائما مبذولة لاكتشاف وتشخيص هذه الأنواع من السرطانات في مراحلها المبكرة.