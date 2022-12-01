مدريد ـ وكالات: كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن السفارة الأميركية في مدريد تلقت طردا مماثلا للطرود الملغمة التي ارسلت الى مؤسسات حكومية وبعثات ديبلوماسية أخرى، دفعت وزارة الداخلية الاسبانية الى تعزيز الإجراءات الأمنية في البعثات الديبلوماسية والمباني الحكومية.

وتحقق أجهزة الأمن الإسبانية في موجة من الطرود المفخخة أرسلت إلى المكاتب الحكومية وأهداف عسكرية بعد انفجار «رسالة مفخخة» في السفارة الأوكرانية أمس الأول والذي أسفر عن إصابة موظفة.

وقال وزير الدولة للأمن رافايل بيريز في مؤتمر صحافي بمدريد إنه جرى رصد طرود مفخخة في وزارة الدفاع وإنه جرى العثور على طرد يحتوي على مادة «كاوية» موجه إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في 24 نوفمبر.

كما جرى إرسال طرد مفخخ إلى مصنع الأسلحة إنستالزا في زاراجوزا وقاعدة توريخون دي أردوز الجوية القريبة من مدريد. وقال بيريز إن خصائص الطرود كانت مماثلة في كل الحالات. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن جميعها أرسلت من إسبانيا. وقالت «الداخلية» الإسبانية انه ليس هناك أسباب كافية حتى الآن لرفع مستوى التهديد الإرهابي.