كشفت OSN+، منصة المحتوى الترفيهي المميز الرائدة بالمنطقة، النقاب عن مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام الحصرية استعداداً لموسم الشتاء، إذ سيستمتع المشتركون بمشاهدة أفضل باقة واسعة من العروض الحصرية على مستوى المنطقة والتي طال انتظارها، حيث ستوفر لحظات ممتعة لجميع أفراد العائلة هذا الشتاء.



المسلسلات



سوف تُعرض على شاشات OSN+ في 6 ديسمبر حلقات الموسم الثالث والأخير لمسلسل المغامرات والخيال His Dark Materials الذي يتناول قصة الفتاة اليتيمة الصغيرة ليرا (دافني كين)، التي تسافر إلى الشمال المتجمد لإنقاذ صديقها روجر من خاطفي الأطفال.



وبعد التوصل للاكتشاف الذي قام به عمها المتمثل في جسيمات أولية وعوالم موازية محتملة، تتورط ليرا في لغز أعمق.



وستكون الحلقات متاحة بالكامل للمشاهدة للمشتركين عبر منصة OSN+.



واعتباراً من 21 ديسمبر المقبل، سوف يستمتع الجمهور في جميع أنحاء المنطقة بعرض الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي البريطانيI Hate Suzie (Too) والذي يستعرض قصة ممثلة تليفزيون الواقع بيلي بايبر (سوزي) التي تبذل قصارى جهدها من أجل استعادة حب الجمهور البريطاني، في الوقت الذي تخرج فيه حياتها الشخصية عن السيطرة.



والمسلسل الكوميدي يقوم ببطولته الممثلان البريطانيان دانيال إنجز وليلى فرزاد.



أما فيلم الإثارة والغموض The Pale Horse، فيدور حول الصديق الكاهن للآنسة ماربل الذي يتعرض للضرب المبرح حتى الموت بعد زيارته لامرأة تحتضر.



وفي أجواء من الأحداث المثيرة والغموض يشهد المسلسل عودة فريق العمل المتميز روفوس سيويل وكايا سكوديلاريو وجورجينا كامبل إلى الشاشات من جديد.



كما يحاول الفيلم التوصل للإجابة عما إذا كان السحرة الثلاثة مسؤولين عن سلسلة الوفيات المفاجئة، أم أن هناك تفسيراً عقلانياً لهذا الأمر؟ اكتشفوا الإجابة عن هذا السؤال عندما يُعرض المسلسل في 10 ديسمبر على OSN+.



وفي 03 ديسمبر سوف تشاهدون المسلسل Riches الذي يقوم فيه نجم «هايلاندر» هيو كوارشي بدور قطب إمبراطورية مستحضرات التجميل ستيفن ريتشاردز، الذي تطفو أسرار عائلته وأكاذيبها إلى السطح بعدما يُصاب بسكتة دماغية، ويصبح مستقبل شركته التي تبلغ قيمتها ملايين الإسترليني على المحك.

الدراما العربية



يعود المسلسل التركي والذي طال انتظاره «فتاة النافذة» بموسمه الثالث، في 10 ديسمبر، الذي يتناول حياة الشخصيتين نالان وسيدات حيث يخوضان حياتهما الجديدة، جنباً إلى جنب بعد الزفاف، معتقدين أنهما يبتعدان عن الأسرار المظلمة التي تركاها وراءهما في ماضيهما، وما كان منهما إلا أن يكتشفا أن مستقبلًا أكثر قتامة ينتظرهما.



أما النجوم سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح، يطلّون على جمهور OSN+ من خلال الموسم الثالث والأخير للمسلسل المصري الشهير «أبو العروسة»، حيث يمكن للمشتركين الآن متابعة الحلقات الكاملة للمسلسل، تزامناً مع بدء عرض الموسم الثالث والأخير في 11 ديسمبر.

يكشف الجزء الثالث أحداثاً جديدة مع عبد الحميد وعائلته، بما في ذلك خوف ابنته هاجر من الزواج، ومشاكل ابنته الكبرى زينة مع زوجها طارق، فضلاً عن قرار ابنه أكرم بالتخلي عن وظيفته، وسط تحديات أخرى.



أما أحدث الأفلام الذي يُعرض على OSN+ فهو فيلم «دوبامين»، الذي يتناول عالم وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على حياة الناس وكيف تتطور المشاعر عبر التطبيقات الإلكترونية، وسيُعرض في 18 ديسمبر، ويقوم ببطولته كلٌ من ريم مصطفى ومحمد الكيلاني وبسنت شوقي.



الأطفال



في 30 ديسمبر، سوف يستمتع جميع أفراد العائلة بأحداث المغامرات للجزء الثاني من فيلم «سونيك القنفذ»، الذي يقوم ببطولته جيم كاري وبن شوارتز وجيمس مارسدن.



ومن المؤكد أن الصغار سوف يتطلعون بمغامرات هذا الفيلم، الذي يجسد شخصية الدكتور روبوتنيك المهووس الذي يعود إلى الأرض مع حليف جديد «ناكلز» القنفذ، و«سونيك» وصديقه الجديد «تيلز».

أفلام



سيحظى مشتركو OSN+ أيضاً في 2 ديسمبر بفرصة مشاهدة العرض الأول على مستوى المنطقة لفيلم المغامرات الكوميدي The Lost City، الذي يقوم ببطولته كوكبة من ألمع النجوم، وهم ساندرا بولوك وتشانينغ تاتوم ودانيال رادكليف وبراد پيت.



ويتناول العمل قصة سيدة روائية رومانسية منعزلة تقع في مشكلة مع موديل غلاف كتابها ضمن محاولة اختطاف تضعهما في مغامرة شديدة الخطورة داخل إحدى الغابات.