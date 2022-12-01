قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية إن العام الحالي 2022 هو العام الأكثر دفئا (الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة) خلال أكثر من 100 عام.

وأوضحت الهيئة الفرنسية (ميتيو فرانس) إن درجات الحرارة التي تم تسجيلها حتى الآن خلال العام الجاري في فرنسا سيبلغ متوسطها ما لا يقل عن 2ر14 درجة مئوية.

إلا أنها أشارت إلى أنه إذا كان شهر كانون الأول/ديسمبر دافئا، فإن متوسط درجات الحرارة قد يرتفع حتى إلى 14.6 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان " الحالات الاستثنائية في صيف 2022 كان من المستبعد للغاية أن تحدث وأن تكون أقل حدة بدون تأثير تغير المناخ".

وشهد العام الجاري عدم هطول الأمطار والجفاف الشديد في فرنسا. كما تعرضت أكثر من 100 بلدية لانقطاع مؤقت لمياه الشرب.



وسجلت العديد من الأماكن درجات حرارة قياسية.