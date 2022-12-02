دعاء خطاب

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انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والانسانية نظم فريق هوكس للدرجات النارية في الكويت فعالية خاصة للتوعية بسرطان البروستانا المتزامن مع شهر نوفمبر.



وشهد الحدث الذي اقيم برعاية شركة BNK حضور مجموعة كبيرة من قائدي الدراجات النارية الذين أكدوا بمشاركتهم أهمية الكشف المبكر لسرطان البروستاتا في رفع نسبة الشفاء منه.



وفي هذا السياق ألقى رئيس فريق هوكس جمال حيدر كلمة ترحيبية سلط فيها الضوء على أهمية إجراء فحوصات دورية للكشف عن سرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة. لاسيما أن فحوصات الكشف المبكر اليوم أصبحت أسهل بكثير مقارنة بما كانت عليه في الماضي ويمكن إجراؤها من خلال فحص دم بسيط.



حملة موفمبر



وفي سياق ذات صلة قال المتحدث الاعلامي لوكالة BNK للدراجات النارية محمد ابراهيم إن الحملة العالمية لتوعية الرجال بسرطان البروستاتا، بدأت عالميا عام 2004 تحت عنوان «موفمبر»، وجاءت مباشرة بعد أكتوبر، الذي اتفق عالميا على اعتباره شهرا لمحاربة سرطان الثدي لدى النساء.



وأضاف: «تعود تسمية «موفمبر» في الأساس إلى الدمج ما بين الحرف الأول من كلمة Mustache التي تعني شارب، وكلمة نوفمبر، وأهم ما يميزه إطلاق الرجال المشاركين فيه لشواربهم، وهو الشهر الذي ينطلق فيه الحدث. يشجع موفمبر الرجال على الكشف المبكر عن السرطان من خلال إجراء فحوصات سنوية، والاطلاع على التاريخ المرضي العائلي بهدف رفع نسب الشفاء منه.



الفرق المشاركة



بدوره، قال القائم على النشاطات في الفريق باسم زيدان: نظمنا فعالية اليوم الخاصة بصحة الرجال وهو حدث عالمي سنوي يقام في شهر نوفمبر للتوعية بصحة الرجال لتجنب الاصابة بالأمراض الخطيرة كالسرطان. وأضاف زيدان «يعد هذا حدثا عالميا وقد تم تنظيم حملات توعوية في مصر ولبنان ودبي والسعودية وروسيا واليوم نحن هنا في الكويت».



وعن الفرق المشاركة، قال زيدان خلال حديثه لـ«الأنباء»: الفرق المشاركة هي: HAWKS , Phoenic , Phoeni



Pharaohs , warriors , HOG



وقد وصل عدد المشاركين الى 250 شخصا.



ومن ناحيتها، اعربت رئيسة هوكس للسيدات إسراء سلامة خلال حديثها لـ«الأنباء»، عن سعادتها بإقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية قائلة: الرجل هو الأب والزوج والاخ والابن، ومن واجبنا أن نهتم بصحتهم، لذا شاركنا اليوم في هذا الحدث الذي اقيم في مقر «BNK»، قمنا بجولة بالدراجات النارية بدأت من مقر «BNK» وحتى «Radisson Blu»، حيث يلتقي جميع الفرق في أمسية توعوية وإرشادات حول كيفية الكشف عن المرض ومراحله، وطرق الوقاية منه، إلى جانب حوارات مع أصحاب الاختصاص بذلك المرض، وذلك في أجواء أسرية تتخللها أخذ لقطات تذكارية.