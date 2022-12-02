صدر عدد شهر ديسمبر من مجلة الكويت، وفيه ملف موسع حول محافظة الأحمدي بوصفها إحدى المناطق ذات الخصوصية الكبيرة، والتي تعد أحد مراكز الثروة النفطية في الكويت، بالإضافة إلى أنها تضم عددا من الموانئ البحرية المهمة والبيوت النموذجية، ويشتمل الملف على مقال نشر في عام 1978 وتضمن حوارا مع الشيخ جابر العبدالله «رحمه لله»، محافظ الأحمدي آنذاك، حول أهمية المنطقة تاريخيا وأهم ما تحتويه من مزايا ومرافق وما تمثله من رمز للثروة النفطية في البلاد.

وفي الملف موضوع حول تاريخ نشأة المحافظة التي سميت باسم المغفور له الشيخ أحمد الجابر، وموضوع آخر حول ارتباط موقع المدينة باختيار الميناء الذي حمل اسمها، إضافة إلى طابعها الاجتماعي وطبيعة المرافق التي أقيمت فيها، وارتباط نشأتها بتأسيس شركة نفط الكويت، وما استتبع ذلك من إقامة خدمات صحية وإسكانية ودعم الأنشطة الرياضة والفروسية وغيرها كما نرى في مقال يتناول ذلك بالتفصيل.



ومن بين موضوعات العدد ملف حول الدورة الخامسة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب التي أقيمت الشهر الماضي بعد توقف، إذ افتتح وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري المعرض يوم 16 نوفمبر الماضي، وقد تناول الموضوع المشار إليه تفاصيل الفعاليات والإضافات التي تحلى بها المعرض هذا العام.



وبمناسبة اليوم الوطني لكل من الدول الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين ودولة قطر، يطالع القارئ موضوعا يتناول طبيعة هذه الاحتفالات بما تمثله من تأكيد للهوية الخليجية المشتركة بين دول مجلس التعاون.



وبما أنه يصادف اليوم العالمي للغة العربية هذا الشهر نشرت المجلة على صفحاتها موضوعا حول إسهامات اللغة العربية في الحضارة، وهو عنوان الاحتفالية الدولية التي أقيمت بهذه المناسبة والفعاليات الكويتية المختلفة التي احتفت بها.



وفي العدد أيضا عدد آخر من الموضوعات الثقافية الأدبية والفنية.



تجدر الإشارة إلى أن المجلة تصدرها وزارة الإعلام والثقافة ممثلة في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات عبر توجيهات داعمة من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام محمد بن ناجي ووكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي وجهود أسرة التحرير ورئيستها عائشة العسعوسي.