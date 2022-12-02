

قامت إدارة العلاقات العامة في البلدية ممثلة في مراقبة أعمال الزينة برفع أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمنطقة المباركية، سوق الغربللي وسوق الصراريف وشارع الأمير بمناسبة الذكرى الـ51 لليوم الوطني.



وقالت الإدارة ان رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين تم بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة، وفي إطار مشاركة البلدية دول مجلس التعاون الخليجي احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية.