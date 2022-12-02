تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد محمد الفضلي، وبحضور أمين عام الجامعة بالإنابة د.فايز منشر الظفيري، التقت إدارة جامعة الكويت الأسرة الجامعية في لقاء ودي حضره كل من نواب المدير، ومساعديهم، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وموظفي الجامعة في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية (بالشدادية).



وأعربت مدير جامعة الكويت بالإنابة د. سعاد محمد الفضلي عن سعادتها بهذا التجمع لأسرة جامعة الكويت في المركز الثقافي لتبادل الآراء والحوار لمزيد من الألفة والتكاتف والتعاون لتخطي جميع الصعوبات كفريق واحد، مبدية تفاؤلا بالمرحلة المقبلة بتعاون وتضافر جهود الجميع.



وأكد الأمين العام بالإنابة د.فايز الظفيري حرص جامعة الكويت على خلق هذه الأجواء الإيجابية الودية التي تسودها الهمة للوصول بجامعة الكويت إلى القمة، مشيرا إلى أن ترابط أعضاء هيئة التدريس والموظفين له أثر عميق على زيادة الألفة وزرع المزيد من الثقة بين أطراف العملية التعليمية ومنتسبي جامعة الكويت.



وفي نهاية اللقاء دعي الحضور إلى بوفيه إفطار على شرف الأسرة الجامعية.