بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية ولدولة الإمـارات العربيــة المتحـدة الشقيقـة وشعبها الشقيق كل الرقـي والازدهـار في ظـل قيادته الرشيدة.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.