بالتزامن مع الحملة التوعوية الصحية موفمبر، نظم البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان، ندوة توعوية في المقر الرئيسي للبنك حول مرض سرطان البروستاتا وتعزيز التدابير الوقائية من خلال التشجيع على الفحوصات الطبية الروتينية للكشف مبكرا عن هذا المرض، بالإضافة إلى عدة أنواع من السرطانات التي تمس الرجال بصفة خاصة.

شهدت الندوة حضورا كثيفا من موظفي البنك الأهلي المتحد، وتناولت كيفية الوقاية من سرطان البروستاتا والتعريف بأسباب الإصابة به، والعوامل التي ترفع من خطر الإصابة بالمرض، وأعراض سرطان البروستاتا في المراحل الأولى وفي المراحل المتقدمة.

وتطرقت الندوة إلى وسائل تشخيص سرطان البروستاتا وأحدث طرق العلاج. كما شهدت الندوة توزيع مطبوعات توعوية خاصة بسرطان البروستاتا تتضمن ملخصا لمحتويات الندوة.

وفي تعليقها حول هذه الندوة، أفادت رئيس الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: في إطار حملة موفمبر التي يتم الاحتفاء بها في شهر نوفمبر من كل عام في جميع أنحاء العالم، والتي تشهد تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تدعم نشر الوعي فيما يتعلق بالأمراض التي تصيب الرجال، يحرص البنك الأهلي المتحد على نشر الوعي بين موظفيه وعملائه من الرجال بضرورة الاهتمام بصحتهم من خلال الفحوصات الدورية التي تساعد على التشخيص المبكر لسرطان البروستاتا مما ينعكس على زيادة حالات الشفاء من هذا المرض.