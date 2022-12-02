أطعمة ومشروبات مليئة بالفلافونويد «ثبت أنها تقلل الكوليسترول»!



تعد الفلافونويد مجموعة من المركبات الموجودة بشكل طبيعي في الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات النباتية الأخرى، لذلك، إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول أو كنت معرضا لخطر الإصابة به، فسيوصي طبيبك بإجراء تغييرات على نظامك الغذائي.

وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في زيادة تناولك للفلافونويد، وهي مركبات موجودة في الأطعمة النباتية مثل الفاكهة والخضراوات والشاي ولها خصائص مضادة للأكسدة. وتعرف باسم «الأطعمة الخارقة»، وقد بشرت العديد من الدراسات الطبية بفوائدها الصحية.



وخلصت الدراسة إلى أن مركبات الفلافونويد يمكن أن تساعد في منع تصلب الشرايين، وهو سماكة وتصلب الشرايين الذي ينتج غالبا عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وقد تكون مركبات الفلافونويد ذات صلة بالوقاية والعلاج من تصلب الشرايين والاضطرابات المرتبطة بتصلب الشرايين، لأنها تعمل مضادات للأكسدة ونقص الكوليسترول ومضادات السكر.



تسرد الدراسة سبعة أطعمة رئيسية غنية بالفلافونويد وتوضح: «الأطعمة الغنية بالفلافونويد، بناء على آثارها الصحية المدهشة توصف جيدا بأنها أطعمة فائقة الجودة.

وتشمل هذه جميع الأطعمة ذات الأصل النباتي، وخاصة الشاي والفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والمكسرات.

ويعتبر الشاي من المصادر الغذائية الأساسية لمركبات الفلافونويد في المجتمعات الشرقية والغربية على التوالي. إلى جانب ذلك، تعتبر الخضراوات الورقية والبصل والتفاح والتوت والكرز وفول الصويا والحمضيات مصدرا مهما للفلافونويدات الغذائية».



ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى زيادة مخاطر: تضيق الشرايين (تصلب الشرايين) - نوبة قلبية - السكتة الدماغية - النوبة الإقفارية العابرة (TIA) - تعرف غالبا باسم «السكتة الدماغية الصغيرة» - مرض الشرايين المحيطية (PAD).



المصدر: «إكسبريس»