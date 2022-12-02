دمشق ـ هدى العبود



بعد فوزه عام 2019 بجائزة «محفوظ عبدالرحمن» لأفضل سيناريو في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ35، حصل الفيلم الروائي الطويل «الاعتراف» السوري على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الأولى من مهرجان سومر السينمائي الدولي «دورة المخرج الراحل صاحب حداد نزار شهيد الفدعم»، وذلك لتميز قصته.



الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، سيناريو باسل الخطيب مجيد الخطيب ومن اخراج باسل الخطيب ومن تمثيل غسان مسعود، ديمة قندلفت، كندة حنا، محمود نصر، روبين عيسى، وائل أبو غزالة، حسن دوبا، قمر مرتضى، سوزان سكاف، رنا العضم، يوسف مقبل، فؤاد وكيل، فارس ياغي، جمال شقير، عبدالله شيخ خميس، محسن عباس، وائل شريفة، أسيمة أحمد، علا سعيد بالاضافة الى مشاركة عدد من الأطفال وهم رند عباس وحسن رمضان وجواد السعيد.