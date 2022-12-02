بيروت - بولين فاضل



الكلام الدائم عن هيمنة ريما الرحباني على السيدة فيروز واحتكارها لقراراتها كان موضع رد من الفنان غسان الرحباني ابن عم ريما وزياد الذي أكد أن أحدا لا يمكن أن يسيطر على فيروز، وأنه غير صحيح أبدا أن فيروز تريد فعل أشياء، وريما لا تسمح لها بذلك.

وقال غسان إن فيروز هي التي أوكلت إلى ريما مسؤولية إدارة كل أعمالها يقينا منها بأنها أكثر من يفهمها «عالطاير» ويدرك ماذا تحب وماذا تكره.

ولفت غسان الى أنه في السنوات الـ 20 الأخيرة تسلم إدارة أعمال والده الراحل إلياس الرحباني، وهذا الأمر كان بديهيا لكونه يفهم والده كثيرا، وبالتالي فإن هذا الواقع ينسحب أيضا على العلاقة بين فيروز وريما.