القاهرة - هناء السيد



تشارك جمعية الصحافيين الكويتية في اجتماع اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحافيين العرب ممثلة برئيس لجنة الحريات في الجمعية الزميل دهيران أبا الخيل، وسيعقد الاجتماع في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري.



وقال الزميل دهيران أبا الخيل إن الاجتماع سيناقش عددا من الملفات المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وما يتعرض له الصحافيون من مضايقات وتعسف خلال أدائهم لإعمالهم في مناطق العالم العربي.



وأضاف أنه سيتم استعراض عدد من التقارير التي رفعتها النقابات والجمعيات الصحافية حول الأوضاع التي تمر بها الصحافة ومناقشة جميع التسهيلات التي من الممكن أن يقدمها الاتحاد لتذليل تلك الصعوبات.



وأوضح أبا الخيل أن اللجنة الدائمة للحريات تجتمع اجتماعها الأول في ظل الإدارة الجديدة للاتحاد العام للصحافيين العرب بعد تشكيلها الجديد وكلها أمل أن تقدم كل ما من شأنه دعم الحريات والصحافة والعمل على تهيئة الظروف المناسبة للصحافيين لأداء أعمالهم دون تهديد أو مضايقة.