اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الرياض.



ونقل وزير الخارجية في مستهل الاجتماع تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأطيب تمنيات القيادة السياسة وحكومة وشعب الكويت إلى المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا.



هذا، وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على ثوابت ورؤى قيادتي البلدين الحكيمتين والعمق الاستراتيجي السياسي للبلدين الشقيقين وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني وغيرها انطلاقا من وحدة المصير والتاريخ المشترك وتعزيزا للمواقف الموحدة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.



كما بحث الجانبان أواصر العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة واستعرضا أوجه التعاون الوثيق القائم بينهما في مختلف المجالات تجسيدا وتحقيقا للروابط المتجذرة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للشراكة والتكامل بينهما على كل الأصعدة.



واتفق الجانبان في هذا الإطار على انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي الذي ستستضيفه الكويت خلال الربع الأول من العام المقبل.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.



من جانب آخر، قام وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بزيارة لمقر سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الرياض.



وكان في استقباله سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد، كما التقى الوزير بكل أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية التابعة والمسؤولين القائمين عليها.



وأشاد الشيخ سالم العبدالله في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بالجهود المميزة التي يقوم بها أعضاء البعثة وبعملهم الدؤوب وحثهم على الاستمرار في عطائهم ومثابرتهم لرفعة شأن الكويت وصون مصالحها وعناية رعاياها، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.