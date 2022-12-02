يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري توصية لجنة محافظة حولي بالموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تحويل استعمال مركز شباب بمنطقة مبارك العبدالله قطعة 4 ليكون مشروعا لمدينة الاعمال التكنولوجية والذي يشمل مكاتب ومختبرات اتصالات، ومطاعم، وبنوكا، ومحلات، وناديا صحيا.



ويتضمن جدول الاعمال التالي:



٭ الرد على سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن المدارس الخاصة في منطقة سلوى والرميثية والسالمية والرد على سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن المدارس الخاصة بمنطقة سلوى.



٭ الرد على سؤال العضو م. عبداللطيف الدعي بشأن تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية.



٭ الاقتراح المشترك والمقدم من الاعضاء م. منيرة الامير، م. علياء شيخان الفارسي، م. فرح الرومي بشأن تخصيص مساحات محددة وفق خطة متكاملة لمصدات الرياح في الكويت.



٭ الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن إنشاء مسارات دائمة ومؤقتة للدراجات الهوائية وتفعيل ومتابعة مسار تمت الموافقة عليه.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن شركة المشروعات السياحية (شركة مملوكة للدولة).



٭ الاقتراح المقدم من العضو م. عبداللطيف الدعي، بشأن عمل أرشيف إلكتروني للمجلس البلدي.



٭ الاقتراحين المقدمين من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري.



الأول: بشأن إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية.



الثاني: بشأن إضافة نشاط ترخيص بمكتب ضمن السكن الاستثماري.