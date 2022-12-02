كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها، مشيرة إلى أن هذه الجولات أسفرت عن توجيه 260 إنذارا وتنبيها لأصحاب عقارات وشركات لقيامهم بالتعدي على أملاك الدولة واستغلال مساحات دون وجه حق للتشوينات.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري أن الجولات التي تم تنفيذها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر أسفرت عن إزالة 451 إعلانا عشوائيا مختلف الأحجام بالمخالفة للائحة الإعلانات 172/2006 وتحرير 62 مخالفة لمحلات تجارية لعدم تجديد ترخيص الإعلان، واستغلال مساحة أمام المحل من دون ترخيص فضلا عن عدم الالتزام بنظافة الساحات والممرات الملاصقة للمحل إلى جانب تحرير أمر إغلاق إداري وفتح محل بعد تصحيح أوضاع المحل وتوجيه 260 إنذارا لتعديات على أملاك الدولة وإنذارات هندسية لعقارات وتجري متابعتها، وذلك من خلال طلب مراجعة وإحضار التراخيص الهندسية والمخططات وإزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.



وأضاف انه تم التعامل مع 60 شكوى وردت الى الفريق عبر الخط المباشر وتحرير 35 تقريرا من قبل المراقبين وتحرير 18 أمر صلح في مخالفات بعد تجديد التراخيص وتصحيح الأوضاع.