يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بإقامة 3 مباريات غدا ضمن الجولة 7 من البطولة، ففي الـ 4:30 يلتقي الصليبيخات (4 نقاط) مع الفحيحيل (5 نقاط)، وفي المباراة الثانية يلعب السالمية (8 نقاط) مع القرين (بلا رصيد) في الـ 6:15، وبعدها يواجه العربي (6 نقاط) مع برقان (بالرصيد نفسه) في الـ 8:00.



في اللقاء الأول يبحث الصليبيخات بقيادة مدربه الوطني حسين حبيب عن فوز يحسن ترتيبه العام ويقفز به من المركز السابع إلى الرابع ولو مؤقتا، وفي المقابل يتطلع الفحيحيل لخطف نقطتي اللقاء ليقفز هو الآخر للمركز الرابع خلف السالمية.



أما المباراة الثانية فيسعى السالمية لتعويض الخسارة الأخيرة من الكويت في الجولة السابقة بقيادة مدربه المنجي البناني وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له مواصلة المنافسة على المراكز الثلاث الأولى.



في المقابل، يأمل القرين الخروج بنتيجة إيجابية وخطف أول فوز له في البطولة بقيادة مدربه عمرو الجيوشي. أما الأخضر فيدخل مباراته أمام برقان بنية مداواة الجراح بعد الخسارة من القادسية في الجولة السابقة ويهدف مدربه الوطني د.أحمد فولاذ إلى تحقيق الفوز وحصد نقطتي المباراة في حين يسعى برقان هو الآخر إلى الظفر بنقطتي المباراة ويقوده المخضرم سعيد حجازي.