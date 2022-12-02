أعلن الجيش الأميركي أن العملية التي أدت الى مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو الحسن القرشي الهاشمي نفذها الجيش السوري الحر المعارض بمحافظة درعا في جنوب سورية في منتصف أكتوبر الماضي.



ونقلت «رويترز» عن مقاتلين شاركوا في العملية إن القرشي فجر نفسه بعد أن حاصره مقاتلو الجيش الحر هو ومساعديه بمدينة جاسم السورية.



وأكدت المصادر لـ«رويترز» أنه تم رصد القرشي ومساعديه في مخبأ سري بأحد المنازل. وشملت المصادر أحد مقاتلي الجيش السوري الحر وأقارب لزملاء له قتلوا في الاشتباك بالإضافة إلى بعض سكان مدينة جاسم.

وقال سالم الحوراني الذي يعيش في «جاسم» وهو مقاتل سابق شارك في حصار المنازل الثلاثة التي تم رصد خلية تنظيم داعش فيها ان «الزعيم وأحد مرافقيه فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين بعدما نجح مقاتلونا في اقتحام مخبأهما».



وكان مقاتلو الجيش الحر في مدينة جاسم شنوا حملة على منازل تحصن داخلها خلايا من داعش، في 14 أكتوبر الماضي، واستمرت الاشتباكات حتى تفجير أحد المنازل، ومقتل المتحصنين داخله وكان من بينهم المدعو عبدالرحمن العراقي.



ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن الكاتب والباحث السوري أحمد أبازيد، إشارته إلى أن المقصود من إعلان الجيش الأميركي هو القيادي المعروف باسم «عبدالرحمن العراقي» الذي قتل في حملة مقاتلي مدينة جاسم ضد «تنظيم داعش»، منتصف شهر أكتوبر الماضي، وكان معروفا باعتباره أمير خلايا التنظيم في الجنوب السوري، لكن تبين حاليا أنه «زعيم» التنظيم وكان يستخدم ذلك اللقب للتمويه.



وبحسب أبازيد، فإن جميع الحملات الأمنية ضد «تنظيم الدولة» في بلدات ومدن درعا، نفذتها المجموعات المحلية التي لم تنضم لأجهزة الأمن السورية واكتفت بتسليم اسلحتها الثقيلة للجيش، عقب اتفاق التسوية الذي جرى في عام 2018.



وأعلن متحدث باسم داعش أن التنظيم عين أبو الحسين الحسيني القرشي زعيما جديدا، مضيفا أن القرشي قتل أثناء محاربة «أعداء الله» لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.