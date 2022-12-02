مع تفاقم الأزمات لاسيما المحروقات، تداولت مواقع إخبارية وصفحات على «السوشيال ميديا» معلومات حول احتمال إيقاف دوام المدارس خلال الشهر الأخير من العام الحالي، تزامنا مع دعوات نشرت على مواقع التواصل تطالب بتعليق الدوام المدرسي نتيجة صعوبة الوصول إلى المدارس بوسائل النقل العامة، ريثما تحل مشكلة المحروقات التي عطلت البلد بشكل كامل.

لكن مدير تربية دمشق سليمان اليونس نفى هذه المعلومات، وأكد في تصريح لموقع «أثر» أن هذه الأخبار «غير صحيحة والدوام المدرسي مستمر بشكل طبيعي في جميع المدارس، لافتا إلى عدم وجود خطة أو دراسة في الوقت الراهن لإيقاف الدوام الرسمي للطلاب والعاملين في قطاع التربية».

وبين أنه تم تسلّم مخصصات المدارس من المازوت بالتعاون مع محافظة دمشق، التي وجهت بتوزيع وتأمين المازوت للمدارس بشكل مبكر، ولا يوجد أي نقص بالمادة فالمدارس مؤمنة بالكامل.



وكانت الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن إيقاف الدوام في المدارس اعتبارا من الأحد القادم بسبب نقل المازوت وتوقف وسائل نقل عديدة عن العمل لعدم وجود المحروقات.