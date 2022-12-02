عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون.



وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب د.عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.



كما استقبل السعدون وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار محمد العجمي.



وقام الوزير العجمي خلال اللقاء بتسليم الرئيس السعدون نسخة من (موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية) للفترة من الفصل التشريعي الأول حتى الفصل التشريعي العاشر.



وحضر اللقاء وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.أحمد الهيفي.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون امس ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين للعيد الوطني لبلده.



كما بعث الرئيس السعدون ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب في جمهورية رومانيا إيون مارسيل سيولاكو، ورئيسة مجلس الشيوخ ألينا ستيفانيا جورجيو، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.