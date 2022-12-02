وجه النائــب خالـــد الطمار سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قال في مقدمته: تم اعتماد مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة أربع سنوات وجاء القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مادته (7) (يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين) وعليه يرجى تزويدنا بالتالي:



1- صورة ضوئية من مرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بشهر أغسطس 2022.



2- صورة ضوئية من السيرة الذاتية التفصيلية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة موضحا بها مراكز العمل لهم في آخر خمس سنوات وإن كان لهم عضويات في مجالس إدارات أو يقومون بتقديم استشارات بعد صدور تعيينهم بالهيئة.



3- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء والخاص بإقرار المكافآت الخاصة بالتشكيل الأخير لمجلس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



4- ما المراكز والوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة غيـــر المتفرغـــين والمتفرغين؟



5- نصت المادة (5) من قانون انشاء الهيئة على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم من الدرجة الأولى أي منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ومن الموظفين داخل وخارج الهيئة، ويلتزم العضو بإخطار رئيس الهيئة والعامل بإخطار المدير العام كتابة بوجود أو نشوء أي منفعة أو مصلحة مما ذكر، يرجى تزويدنا بما يتم من إجراءات داخل الهيئة في حالة اثبات ذلك وبنسخ من التحقيقات التي تمت حول هذا الأمر وما إذا ثبت وجود منفعة مما تم ذكره؟