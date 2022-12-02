طالب النائب فيصل الكندري الحكومة بتطوير المستشفيـات وتوفيــــر الأجهزة والإدارات الطبية المتخصصة حتى لو من الخارج وكذلك توفير العلاج والأدوية.



وقال الكندري في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الأمة، إن مستشفيات الكويت أصبحت تعاني من سوء الإدارة والإهمال والتقصير، وان ما يحدث بالمستشفيات بحق المواطنين الكويتيين غير مقبول.



وأوضح الكندري أن وزارة الصحة لم توفر طاقما طبيا مؤهلا لعلاج الكويتيين، صحيح انه يوجد اطباء كويتيون متميزون في جميع التخصصات لكنهم قلة مقارنة بعدد المرضى بالمستشفيات.



وتساءل الكندري: «إلى متى استمرار هذا الإهمال تجاه المرضى في المستشفيات؟»، مضيفا ان أحد المواطنين استعان بعمليات الطوارئ 112 لكي ينقذوه ويتم تركيب جهاز أكسجين له وهو في المستشفى بسبب عدم وجود أحد من الكادر الطبي».



وقال إن المواطن ظل ينادي على الطاقم الطبي لكن لم يرد عليه أحد فاضطر للاستعانة بالطوارئ وجاؤوا إليه داخل المستشفى وقاموا بتركيب جهاز التزود بالأكسجين للمريض.



ولفت إلى أن مستشفى حسين مكي الجمعة لا توجد به لجان إنما أطباء يأخذون التقرير الطبي للمريض وهم يحددون هل يحتاج إلى علاج في الخارج من عدمه، لكن لم تعد توجد اللجان العليا المختصة كما كان في السابق.



وأضاف ان مرضى السرطان ومن يريدون استكمال العلاج بالخارج يرفض طلبهم، فهل الحكومة وفرت لهم العلاج في الكويت، مشيرا إلى أنه راجع أحد المستشفيات لعمل فحص ودخل غرفة بها فراش سرير ممـــزق، متسائلا «هل يعقل ذلك في مستشفى بالكويت؟».



وأشار الكندري إلى أن أزمة نقص العلاج في المستشفيات والمستوصفات متعمدة لأن المريض لا يجد أدويته بالمستشفى العام ويقول له الصيدلي «عليك شراؤه من الصيدليات الخاصة»، لكن حينما يذهب إلى المستشفى الخاص يجد الدواء متوافرا بها، لافتا إلى أن البخل والشح يجب ألا يكون على المواطنين وصحتهم.



وخاطب الكندري رئيس الوزراء ووزير الصحة قائلا: «صحة الموطن أكبر من كراسيكم».