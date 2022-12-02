استضاف قسم الإعلام بكلية الآداب في بادرة منه أربعة نماذج ناجحة لخريجي قسم الإعلام، وهم: بيبي الخضري وحمد العلي وسلمان النجادي وعبدالرحمن الدين الذين تميزوا إعلاميا وشقوا دروبا مختلفة في النجاح.



وحضر الديوانية كل من عميد كلية الآداب بالإنابة د.عبدالهادي العجمي وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الآداب وقسم الإعلام تحديدا ودانة الجاسم وأحمد النويبت من الشركة الكويتية للاتصالات (stc).



وألقى د.عبدالهادي العجمي كلمة أكد من خلالها أن الإعلام هو من يصنع التاريخ للمدونين ويرقى بالأمم والمجتمعات ومنه تنطلق شعلة الثقافة التي تنير وطننا بين الأوطان.



من جانبها، أشادت مقررة اللجنة الثقافية لقسم الإعلام د.هبة المسلم خلال كلمتها بمخرجات قسم الإعلام، وأوضحت أن الهدف من هذا التجمع هو تحفيز الطلبة وعرض نماذج ناجحة من طلبة القسم ليحذوا حذوهم، معربة عن سعادتها وفخرها بطلبتها وهي تراهم اليوم يروون قصص نجاحهم في مجال الإعلام، مبينة انه سيتم من خلال ديوانية الإعلام مستقبلا استضافة المزيد من الإعلاميين خريجي القسم ليرووا قصص النجاح التي صنعوها.



بدورهم، تحدث خريجو القسم عن المصاعب التي واجهتهم خلال مسيرتهم الإعلامية وكيف تخطوها وتغلبوا عليها، متطرقين إلى ذكريات الدراسة في جو أسري يحمل في طيه الكثير من المواقف والذكريات.