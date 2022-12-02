تنطلق مساء غد السبت مباريات دور الـ 16 من كأس العالم المقامة في قطر حاليا، وذلك بلقاء يجمع بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.



وجاء تأهل «الطواحين» عقب تصدرهم المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما حل «أبناء العم سام» في وصافة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.



ويتسلح المنتخب الهولندي بمجموعة من عناصر الشباب والخبرة يتقدمهم القائد فيرجيل فان دايك وناثان آكي وفرينكي دي يونغ ودافي كلاسين، ويتواجد في المقدمة مفاجأة البطولة المهاجم كودي غاكبو بعد تسجيله 3 أهداف من أصل 5 سجلها «الطواحين» في دور المجموعات.



واستقبل الهولنديون هدفا وحيدا في دور المجموعات، لذلك يعول مدرب «الطواحين» لويس فان غال على صلابة الدفاع وتألق الحارس أندريس نوبيرت.



هذا، وعاد المدافعان جيريمي فيرمبونغ وستيفان دي فري لتدريبات المنتخب الهولندي أمس الخميس بعد تعرضهما لإصابة طفيفة منعتهما من التدرب في الايام الماضية.



ويمر المنتخب الهولندي بفترة مميزة تحت قيادة فان غال، حيث لم يتلق أي هزيمة في 18 مباراة بمختلف المسابقات منذ تعيينه في هذا المنصب خلال العام الماضي.



وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن لويس فان غال خاض 10 مباريات كمدرب في كأس العالم، ولم يخسر في أي واحدة منها، إذ فاز في 7 مواجهات وتعادل في 3 مناسبات.



وأشارت الشبكة إلى أن الرقم الذي كتبه فان غال باسمه لم يحققه أي مدرب في تاريخ المسابقة من قبل.



وفازت هولندا على السنغال في المباراة الأولى (2-0)، قبل أن تتعادل مع الإكوادور (1-1)، لتنهي دور المجموعات بالفوز على قطر (2-0).



في الجهة المقابلة، لم يقدم المنتخب الاميركي الأداء المنتظر منه في منافسات المجموعة الثانية، على الرغم من عدم خسارته، الا أنه حقق فوزا وحيدا على إيران 1-0، بعد تعادلين مع ويلز 1-1، وإنجلترا 0-0.



وسجل هدفي «أبناء العم سام» في البطولة كل من تيموثي ويا وكريستيان بوليسيتش، وهو ما يكشف عن وجود مشكلة هجومية كبيرة في صفوف المنتخب الأميركي رغم الأسماء المميزة التي يضمها.