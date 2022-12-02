وجه المشجع السعودي الشهير محمد الكربي، الشكر إلى قطر على تنظيمها لكأس العالم، والاهتمام الكبير بذوي الهمم في المونديال العالمي، وتقديم كل التسهيلات لهم من أجل الاستمتاع بالبطولة على كل الجوانب والنواحي سواء في الملاعب أو أماكن الجماهير أو حتى أماكن الترفية والأسواق.



وقال الكربي: «لا أجد أي صعوبة في المواصلات والملاعب، هناك سهولة شديدة في التعامل والحركة، لقد سافرت إلى اليابان وهي بلد التطور، لم أجد فيها ما وجدته في قطر من سهولة ويسر في الحركة، وأسعى دائما إلى حضور كل مباريات العرب في المونديال، ذهبت إلى السعودية وقطر وتونس والمغرب، وسوف أستمر بمشيئة الله لأن الأمور تتم بكل سهولة ويسر لنا هنا في قطر».



وأضاف: «ذهبت إلى ستاد لوسيل وكتارا وسوق واقف، وإن لم أنتقل بالمترو أجد سيارة ببساطة تنقلني إلى المكان الذي أريده، السعودية وقطر وكل العرب شعب واحد، ما فعلته قطر يجعلنا نفتخر بها كلنا كعرب، كنت أحلم أن أشاهد مثل هذه الملاعب وتحقق حلمي هنا، إنها شيء تحفة ورائع بكل المقاييس، ولم أتوقع أن يتحقق ذلك على أرض الواقع».