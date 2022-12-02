أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس، أن نونو مينديش سيغيب عن بقية منافسات البطولة، لكنه سيبقى حتى نهاية مشوار الفريق بالبطولة.



وكان ظهير أيسر باريس سان جرمان أحد العناصر المهمة في صفوف المنتخب، لكن إصابة في الفخذ أضعفت آماله في مشاركته بباقي مباريات المسابقة.



وشارك مينديش في القائمة الأساسية للمنتخب البرتغالي خلال فوزه 3-2 على غانا في الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة، كما بدأ مواجهة أوروغواي بالجولة الثانية، لكنه استبدل بعد 42 دقيقة فقط ليحل رافاييل جويريرو لاعب بوروسيا دورتموند بدلا منه. وغادر مينديش (20 عاما) ملعب المباراة وهو يبكي.



وتحدث سانتوس عن مينديش قائلا: «سيبقى معنا هنا في قطر لأن هذا ما أراده اللاعبون. لقد أراد البقاء هنا معنا، وهذا يعكس حقا روح الفريق ومدى اتحادنا جميعا».



وأوضح: «أشعر بالحزن على أولئك الذين لن يتمكنوا من اللعب، لكن هذا ينبغي أن يشجعني واللاعبين الآخرين، لأنه يتعين علينا تعويض هؤلاء الغائبين».