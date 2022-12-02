يسعى منتخب الأرجنتين لتفادي الوقوع في المحظور أمام أستراليا غدا السبت على ستاد أحمد بن علي، وذلك في المباراة الثانية من دور الـ 16 لبطولة كأس العالم المقامة في قطر.



ووصل «التانغو» لهذا الدور بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، في حين خطف «السوكروس» وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع حامل اللقب فرنسا الذي تقدم بفارق الأهداف.



ودخل الأرجنتين منافسات كأس العالم بطريقة كارثية بعدما تلقى هزيمة تاريخية على يد السعودية 1-2، قبل أن يعود بقوة ويهزم المكسيك 2-0 وبولندا بذات النتيجة.



ويعول «التانغو» على أسطورته ليونيل ميسي الذي سجل هدفين حتى الآن في المونديال القطري، ويطمح «البرغوث» لقيادة منتخب بلاده للقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1986.



وقال ميسي، الذي خاض 22 مباراة في كأس العالم بعدما شارك الأربعاء أمام پولندا، «إنه من دواعي سروري أن أستمر في تحقيق الأرقام القياسية، دييغو مارادونا كان سيسعد جدا من أجلي لأنه لطالما أظهر حبه لي، لكنني سعيد بالمباراة وبالتأهل إلى ثمن النهائي».



وكان ميسي قد تجاوز مارادونا في رقمه القياسي الخاص بالمشاركة في أكبر عدد من المباريات في كأس العالم مع منتخب الأرجنتين.



وحول مواجهة أستراليا في ثمن النهائي، قال ميسي «ندرك أن جميع الخصوم معقدون. علينا أن نفرض أسلوبنا ونفوز وسنبدأ في الاستعداد للمباراة مباشرة».



وامتدح ميسي زملاءه قائلا «لدينا فريق رائع كل من فيه يقدم أداء جيدا وهذا مهم للغاية في مسابقة قصيرة بها العديد من المباريات. وعندما يتعين على أحد اللعب يقدم كل ما لديه».



وفي الجهة المقابلة، يدرك المنتخب الاسترالي أن المواجهة أمام الأرجنتين ستكون شاقة وتحتاج لمجهود مضاعف.



وبدأ «السوكروس» مشواره في المونديال بالهزيمة من فرنسا 1-4، قبل أن يتغلب على تونس والدنمارك بذات النتيجة (1-0)، ويحتاج المنتخب الاسترالي لزيادة النجاعة الهجومية في مواجهة خصم صعب وكبير غدا. وأكد مدافع منتخب أستراليا، ميلوس ديغينيك، أن مباراة الأرجنتين ستكون مباراة يتواجه فيها 11 أمام 11 مع وجود ميسي فقط.



وقال ديغينيك «لطالما أعجبت بميسي، أعتقد أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق، لكن ليس من الشرف اللعب أمام ميسي، فهو مجرد إنسان مثلنا جميعا. من الشرف التواجد في ثمن نهائي المونديال. هذا شرف في حد ذاته».



وأبرز ديغينيك أن أستراليا تعلمت من الهزيمة أمام فرنسا 1-4 في الجولة الأولى بدور المجموعات، ما دفعها للفوز لاحقا على تونس والدنمارك.



وعن مواجهة الأرجنتين، قال إنها «ستكون مختلفة تماما. أمامنا وقت للاستعداد. ندرك أنها تمتلك فريقا مليئا بالنجوم. حتى ديبالا يجلس على دكة البدلاء وكذلك لاوتارو مارتينيز».