كشف حارس پولندا فويتشك تشيزني عن رهانه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال لقاء المنتخبين أمس الاول، مصرحا بأنه دخل في رهان مع ميسي بشأن عدم احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للأرجنتين في المباراة التي جرت بين المنتخبين بالجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الثالثة.



وتصدى تشيزني لركلة جزاء نفذها ميسي خلال المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين 2-0 بعد قرار مثير للجدل من حكم اللقاء الهولندي داني ماكيلي.



وقرر ماكيلي احتساب ركلة الجزاء، بعد مشاهدة احتكاك وقع بين تشيزني وميسي داخل منطقة جزاء پولندا، بناء على مشورة حكم الفيديو المساعد (VAR).



وكان حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي مقتنعا بأن اللعبة لا تستحق احتساب ركلة جزاء، حتى أنه ذهب للمراهنة مع نجم باريس سان جيرمان أثناء توقف المباراة، رغم أنه لا يعتزم دفع الرهان.

وقال تشيزني عقب المباراة: «تحدثنا قبل ركلة الجزاء. أخبرته أنني أستطيع المراهنة عليه بمبلغ 100 يورو بأن (الحكم) لن يحتسبها. لذلك، خسرت رهانا ضد ميسي». وأضاف: «لا أعرف ما إذا كان ذلك مسموحا به في كأس العالم، وربما سأتعرض للإيقاف بسبب ذلك (مازحا)، لكنني لا أهتم الآن.

ولن أدفع له أيضا! 100 يورو». وبعدما تصدى لركلة الجزاء التي نفذها ميسي، بات تشيزني ثالث حارس مرمى في تاريخ كأس العالم ينقذ ركلتي جزاء في نسخة واحدة بالمونديال، باستثناء ركلات الترجيح، وذلك بعدما أبعد ركلة جزاء أخرى نفذها النجم السعودي سالم الدوسري في الجولة الثانية.



وكانت احتفالات تشيزني صامتة، رغم ذلك، بسبب المنافسة الشديدة على حجز بطاقتي التأهل لدور الـ 16 بالمجموعة الثالثة، حيث انتزع منتخب پولندا ورقة الترشح بعدما حصل على المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المكسيك صاحب المركز الثالث الذي تساوى معه برصيد 4 نقاط.



وأكد: «نعم، لقد كان الأمر رائعا، لم أكن أعرف في ذلك الوقت أن هذا الإنقاذ سيساعدنا على تجاوز الأمر، لذا حاولت عدم الاحتفال».



واستدرك تشيزني قائلا «لكنني حظيت ببعض الحظ السيئ في البطولات الكبيرة حتى الآن، كأس العالم الماضية بروسيا قبل 4 سنوات كانت مروعة بالنسبة لي (الخروج من دور المجموعات) وأنا أدين بالكثير للفريق وفي آخر مباراتين تمكنت من مساعدتهم قليلا».



ويستعد منتخب پولندا، الذي بلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ نسخة 1986 بالمكسيك، لمواجهة حامل اللقب فرنسا في دور الـ 16 بالمونديال على ملعب الثمامة الأحد القادم.