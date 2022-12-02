يواصل آلاف الإعلاميين نقل فعاليات المونديال إلى المليارات في أنحاء العالم، عبر مختلف وسائل الإعلام، لمتابعة أحداث النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي.



ويلعب المركز الإعلامي للدولة المستضيفة، الذي افتتحته اللجنة العليا للمشاريع والإرث الشهر الجاري، ويقع في مدينة مشيرب قلب الدوحة، دورا فاعلا في تسهيل عمل الأطقم الإعلامية خلال تغطية البطولة، من خلال مجموعة من المرافق والخدمات، من بينها مكاتب العمل والاستديوهات، وخدمات الدعم الفني، إضافة إلى تشكيلة متنوعة من الأطعمة والمشروبات، ما من شأنه توفير كل ما يحتاج اليه أكثر من 17 ألف إعلامي لنقل أحداث البطولة، والفعاليات المصاحبة لها في أنحاء قطر.



وبهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث فاطمة النعيمي: يمثل المركز الإعلامي للدولة المستضيفة البؤرة المركزية لآلاف الإعلاميين الذين يغطون فعاليات المونديال، حيث يوفر لهم كل ما يحتاجون اليه لنقل تقاريرهم حول البطولة والبلد المضيف إلى العالم بكل سهولة ويسر.

ونستضيف هنا في المركز المؤتمرات الصحافية، كما نساعد شركاء البطولة على التواصل مع وسائل الإعلام بشكل مباشر.

وأضافت: نهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع الإعلاميين القادمين إلى قطر لتغطية هذه البطولة التاريخية، والتي تحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية، إضافة إلى العديد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشاركون مع الملايين من متابعيهم قصص مشاركتهم في تغطية فعاليات أول نسخة من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.



وإلى جانب مرافق المركز الإعلامي للدولة المستضيفة، أنشأت اللجنة العليا استديوهات للبث في موقعين بسوق واقف، وعلى كورنيش الدوحة، بالشراكة مع أسوشيتدبرس، وهي متاحة على مدار اليوم لاستخدام وسائل الإعلام الراغبة في النقل المباشر من هذه المواقع التي تعج بالمشجعين من كل مكان.