الدوحة - عبدالعزيز جاسم



أكد حارس مرمى منتخب مصر السابق النجم نادر السيد أنه كان يتمنى تواجد منتخب الكويت الذي حقق نتائج لافتة مع نجومه السابقين في مونديال قطر، متمنيا أن يستعيد «الأزرق» مستواه القديم سريعا وان يتواجد رفقة مصر في كأس العالم المقبلة، مشيرا إلى أن الكويت نظمت مباراة مصر وبلجيكا الودية بطريقة مميزة وبحضور جماهيري كبير.



وقال السيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» خلال تواجده بالدوحة لحضور فعاليات كأس العالم إن كأس العالم الحالي هو كأس عالم عربي بسبب التلاحم العربي الكبير الذي شاهدناه فكل مشجع لم يعد يشجع منتخب بلاده فقط بل يشجع أي منتخب عربي ويسانده بقوة، مضيفا: «تحية لقطر على هذه البطولة الرائعة».



وعن منافسات البطولة، أكد السيد أن مستوى المباريات حتى الآن جيد جدا حيث حملت بعض المباريات العديد من المفاجآت، وكذلك خروج منتخبات كان متوقعا لها الذهاب بعيدا وعلى عكس ذلك تأهلت منتخبات أخرى من مجموعات صعبة.



وأشار السيد إلى أن الترشيحات لن تتغير حتى نهاية البطولة فحظوظ فرنسا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال هي الأكبر لنيل اللقب، مشيرا إلى أنه كونه مشجعا لراقصي «التانغو» فهو يتوقع أن ينالوا اللقب في نهاية المطاف رغم الخسارة من المنتخب السعودي في بداية المشوار.



وبين السيد أن حراس المرمى هم من يصنعون الفارق في منتخباتهم وبالنسبة لي حتى الآن أجد أن حراس مرمى السنغال ميندي والمغرب ياسين بونو والأرجنتين إيميليانو مارتينيز والبرازيل أليسون بيكر، بالإضافة إلى حارس پولندا فويتشيك تشيزني هم الأفضل حتى الآن.



وبين أن البرازيل قد تحقق اللقب من غير نجمهم نيمار (المصاب حتى الآن) لكن ذلك الأمر سيكون صعبا جدا، لافتا إلى ان نجم الأرجنتين ليونيل ميسي هو من يصنع الفارق دائما وعليه فسيكون نجم البطولة.