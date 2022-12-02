وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اتفاقا ائتلافيا مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف والذي حصل على منصب مسؤول رئيسي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة المقبلة.



ووقع نتنياهو الاتفاق مع زعيم «الصهيونية الدينية» بتسالئيل سموطريتش، بحيث يحصل هذا الحزب بالتناوب على وزارة المالية ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية.



بالإضافة إلى ذلك، سيكون وزير من «الصهيونية الدينية» مسؤولا عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ضمن مهام وزارة الدفاع بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء.



وقال سموطريتش في بيان مشترك مع نتنياهو «اتخذنا خطوة تاريخية أخرى لإقامة حكومة يهودية وصهيونية وقومية تعيد الأمن وتوسع المستوطنات».



ولايزال يتعين على نتنياهو الاتفاق مع حلفائه في الحزبين المتدينين المتطرفين: «شاس» و«يهودوت هتوراه» لتشكيل الحكومة المقبلة.



ولدى نتنياهو مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة، يمكن تمديدها 14 يوما.



وحصد تكتل اليمين بزعامة نتنياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدا من أصل 120 اثر الانتخابات التشريعية، متقدمين على المعسكر المنافس بقيادة الوسطي يائير لبيد (54 مقعدا).