رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، يأمل منتخب الكاميرون في اقتناص بطاقة الصعود لدور الـ16، عندما يواجه البرازيل اليوم على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة الأخيرة لمباريات المجموعة السابعة.



ويحتل «الأسود غير المروضة»، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه، المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق هدف أمام صربيا، متذيل الترتيب، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، يتربع «السيلساو» على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في أول جولتين، حيث اقتنص بطاقة الترشح الأولى عن تلك المجموعة للأدوار الإقصائية في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 5 ألقاب، وهو ما يجعله يخوض اللقاء بأعصاب هادئة.



وأصبح الصراع محصورا بين الكاميرون وصربيا، وكذلك منتخب سويسرا، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، لانتزاع بطاقة العبور الثانية في المجموعة إلى الدور المقبل.

ولا بديل أمام منتخب الكاميرون، الذي يعد أكثر منتخبات القارة السمراء مشاركة في كأس العالم، سوى تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي، في انتظار نتيجة اللقاء الآخر بين منتخب سويسرا ونظيره الصربي. وربما يلعب فارق الأهداف العام، والذي يتم اللجوء إليه حال تساوي منتخبين أو أكثر في رصيد النقاط وفقا للائحة البطولة، دورا مهما في تحديد المنتخب الثاني الصاعد من المجموعة لدور الـ 16 برفقة منتخب البرازيل.

وعجز «الأسود غير المروضة» عن تحقيق أي فوز في أول جولتين، حيث استهل مشواره في المجموعة بالخسارة 0-1 أمام سويسرا، قبل أن يحقق تعادلا مثيرا 3-3 مع صربيا في الجولة الثانية.

ويعاني «السيلساو» من لعنة الإصابات التي ضربت صفوفه في البطولة، حيث كان أبرز ضحاياها نجمه نيمار، بالإضافة إلى دانييلو وأليكس ساندرو.



وستكون هذه هي المواجهة الثالثة بين الكاميرون والبرازيل في نهائيات كأس العالم، حيث حسم منتخب راقصو السامبا المباراتين السابقتين لمصلحته.



وفاز المنتخب البرازيلي 3-0 على نظيره الكاميروني في دور المجموعات بنسخة البطولة عام 1994 بالولايات المتحدة، قبل أن يتغلب عليه 4-1 في اللقاء الثاني الذي جرى بالدور ذاته في نسخة المسابقة عام 2014، التي جرت على الملاعب البرازيلية.



سونغ: اسم البرازيل يرهب أي فريق.. وتيتي: نلعب بتوازن



قال المدير الفني لمنتخب الكاميرون ريجوبير سونغ، ان مواجهة البرازيل ستكون الأصعب في مشوار الأسود غير المروضة بالمونديال.



وقال سونغ خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، إن البرازيل منتخب قوي ومتمكن ولديه عناصر لعب كثيرة، مشيرا إلى أنه سيخوض المباراة بطموح الفوز، حيث لا يوجد امامه سوى هذا الأمل من اجل التأهل إلى دور الـ16.



وأضاف سونغ: «اسم البرازيل يشكل الرهبة لأي فريق في العالم، لكن فريقنا يمتلك كل المؤهلات من أجل مقارعته والفوز عليه.. نحن أسود أفريقيا وإذا لعبنا بتماسك وكفريق واحد يمكننا الفوز على البرازيل».

بدوره، أكد المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي اعتماده على طريقة لعب متوازنة خلال البطولة، مع التركيز على اللعب بفاعلية هجومية أمام المنافسين.

واعترف تيتي بأنه لا يعرف بعد التشكيلة التي سيلعب بها أمام الكاميرون، مشددا على أنه يلعب كل مباراة على حدة وأنه لا يفكر حاليا بمباراة دور الـ16.

وردا على سؤاله عن إمكانية إراحة بعض الأساسيين بعد حسم التأهل، قال «كل مدرب يعرف مصلحة منتخبه، ويجب إعطاء الجميع فرصته من أجل إظهار مواهبهم لي».



وشدد تيتي على أن مواجهة الكاميرون الأخيرة في 2018 كانت صعبة جدا، وكان المدرب سيدورف قادرا على الاستفادة من عناصر اللعب لديه، مضيفا «لذلك سندخل باحترام كبير لمنتخب الكاميرون».