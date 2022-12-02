بلغ منتخب المغرب الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1986 بفوزه على كندا 2-1 أمس على ملعب «الثمامة»، حاسما صدارة مجموعته السادسة.



وسجل حكيم زياش (4) ويوسف النصيري (23) هدفي المغرب الذي كرر إنجاز مونديال المكسيك 1986 عندما تخطى الدور الأول وبات أول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك، ونايف أكرد (40 خطأ في مرمى منتخب بلاده) هدف كندا التي منيت بخسارتها الثالثة تواليا.



وهو الفوز الثاني تواليا للمغرب والرابع في تاريخ مشاركاته الست حتى الآن، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها انتصارين متتاليين.



وتصدر المغرب مجموعته برصيد 7 نقاط في أفضل غلة في تاريخ مشاركاته الست في المونديال، بفارق نقطتين امام كرواتيا المتعادلة سلبا مع بلجيكا.

ويلتقي المغرب، الذي اصبح اول منتخب عربي يبلغ ثمن النهائي مرتين، مع ثاني المجموعة السادسة الثلاثاء المقبل على ستاد «المدينة التعليمية».



وكانت افضل غلة له 5 نقاط في مونديال 1986 عندما تصدر المجموعة السادسة أيضا أمام العمالقة انجلترا وپولندا والبرتغال، و4 نقاط في مونديال 1998 عندما خرج من الدور الاول.



وكان المغرب يملك مصيره بين يديه ويتأهل في حال الفوز والتعادل وحتى الخسارة إذا ناسبته نتيجة المباراة الثانية.



وهو الفوز العربي الرابع في البطولة بعدما تغلب السعودية على الارجنتين 2-1، ،المغرب على بلجيكا 2-0 وتونس على فرنسا حاملة اللقب 1-0. وهي المباراة الرسمية الاولى بين المنتخبين اللذين التقيا وديا ثلاث مرات، وكان الفوز من نصيب المغرب مرتين مقابل تعادل واحد.

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل مبكرا حكيم زياش (4)، وهو الهدف الاول لزياش في المونديال والتاسع عشر في مسيرته الدولية، وعزز يوسف النصيري تقدم «أسود الأطلس» بهدف ثان (23)، ليصبح أول لاعب مغربي يسجل في نسختين متتاليتين رافعا رصيده الى 17 هدفا دوليا.



وتساوى النصيري مع عبدالرزاق خيري وصلاح الدين بصير وعبدالجليل هدا «كاماتشو» الذين سجل كل منهم هدفين في العرس العالمي بثنائية الأول في نسخة 1986، والثاني والثالث في نسخة 1998.



ونجحت كندا في تقليص الفارق عندما توغل المدافع سام أديكوغبي من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية ارتطمت بقدم المدافع أكرد وخدعت بونو (40)، وهو الهدف الـ 100 في مونديال قطر.



وأعاد النصيري الفارق إلى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة من داخل المنطقة لكنه ألغي بداعي التسلل (45+3).



وسيطرت كندا على الكرة مطلع الشوط الثاني، وكاد البديل المخضرم أتيبا هاتشينسون يدرك التعادل بضربة رأسية اثر ركلة ركنية لكن كرته ارتطمت بالعارضة ونزلت فوق خط المرمى وتابعها أليستير جونستون برأسه فوق العارضة (72)، ولم تفلح محاولات الفريق الكندي في إدراك التعادل ليخرج خاسرا للمرة الثالثة تواليا.



النصيرى أول مغربي يسجل في نسختين متتاليتين



حقق يوسف النصيري إنجازا تاريخيا للمغرب، بعدما سجل الهدف الثاني أمام كندا، حيث أصبح أول لاعب مغربي يسجل في نسختين متتاليتين بكأس العالم (روسيا 2018 وقطر 2022).



وسجل النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعد كرة طويلة خلف المدافعين، حيث تسلمها بمهارة داخل منطقة الجزاء ثم سددها بيمناه على يسار حارس منتخب كندا.