٭ المباراة: المغرب - كندا (2-1).



٭ الملعب: ستاد الثمامة بالدوحة.



٭ الجمهور: 43102 متفرجا.



٭ المجموعة السادسة ـ الدور الأول (الجولة الثالثة الاخيرة).



٭ الحكم: البرازيلي رافايل كلاوس.



٭ الأهداف: المغرب: حكيم زياش (4)، ويوسف النصيري (23)، كندا: نايف أكرد (40 خطأ في مرمى فريقه).



٭ الإنذارات: كندا: جونيور هويليت (7)، جوناثان أوسوريو (26)، سام أديكوغبي (45+2)، ستيفن فيتوريا (84).



التشكيلتان



٭ المغرب (المدرب: وليد الركراكي): ياسين بونو، رومان سايس، أشرف حكيمي (يحيى جبران، 85)، نصير مزراوي، نايف أكرد، حكيم زياش (عبدالرزاق حمدالله، 76)، سفيان بوفال (زكرياء أبوخلال، 65)، سفيان أمرابط، عبدالحميد صابيري (سليم أملاح، 65)، عز الدين أوناحي (جواد الياميق، 76)، ويوسف النصيري.



٭ كندا (المدرب: الإنجليزي جون هيردمان): ميلان بوريان، كمال ميلر، ستيفن فيتوريا، أليستير جونستون، سام أديكوغبي (إسماعيلا كونيه، 60)، جوناثان أوسوريو (ريتشي لاريا، 65)، مارك-أنتوني كاي (أتيبا هاتشينسون، 60)، ألفونسو ديفيس، تايغون بيوكانن، كايل لارين (جوناثان ديفيد، 60)، جونيور هويليت (ديفيد ووذرسبون، 76).