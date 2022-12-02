٭ المباراة: كرواتيا ـ بلجيكا (0-0)



٭ الملعب: أحمد بن علي بالريان.



٭ الجمهور: 43984 متفرجا.



٭ المجموعة السادسة ـ الدور الأول (الجولة الثالثة الأخيرة).



٭ الحكم: الإنجليزي أنتوني تايلور.



٭ الإنذارات: بلجيكا: لياندر ديندونكر (67).



التشكيلتان



٭ كرواتيا (المدرب: زلاتكو داليتش): دومينيك ليفاكوفيتش، ديان لوفرين، بورنا سوسا، يوسيب يورانوفيتش، يوشكو غفارديول، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش (لوفرو ماير، 90)، مارسيلو بروزوفيتش، إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش (ماريو باشاليتش، 64)، وماركو ليفايا (برونو بتكوفيتش، 64).



٭ بلجيكا (المدرب: الإسباني روبرتو مارتينيس): تيبو كورتوا، توما مونييه (إدين هازار، 87)، توبي ألدرفيرلد، يان فيرتونغن، تيموتي كاستاني، لياندر ديندونكر (يوري تيليمانس، 72)، أكسل فيتسل، كيفن دي بروين، يانيك كاراسكو (جيريمي دوكو، 72)، لياندرو تروسار (ثورغان هازار، 58)، ودريس ميرتنز (روميلو لوكاكو، 46).