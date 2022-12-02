وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على كرة لأحد مواهب برنامج كابيتانو مصر اسمه يوسف، معقبا «هتلعب بيها ولا هتشيلها» ليرد الناشئ قائلا «هشيلها».



وكتب الرئيس السيسى على الكرة «بسم الله الرحمن الرحيم، ابني يوسف، كل سنة وانت طيب يا يوسف»، ونصح الرئيس يوسف بالمواظبة على الرياضة والاهتمام باللياقة النهائية.



جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي نادي شربين الرياضي بمحافظة الدقهلية، واستمع إلى شرح من أحد مدربي الفريق حول كيفية اختيار العناصر الموهوبة في لعبة كرة القدم.



وأوضح المدرب أنه في معظم محافظات مصر يتم عمل الاختبارات وتقدم حوالي 50 ألف لاعب وهم ليسوا مقيدين في ناد ولا مركز شباب بعمر 14 عاما مواليد 2008، ويتم تصفيتهم لاختيار أفضل العناصر الموهوبة، ويتم عمل البرنامج التأهيلي المناسب لهم سواء تدريبات فنية أو تربوية أو سلوكية.



وعقب ذلك، التقى الرئيس السيسي بالناشئين وقال لهم مازحا: كلكم محمد صلاح، فأجابوا: إن شاء الله.