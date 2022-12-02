لا ينحصر عشق وشغف كرة القدم على الأصحاء فقط، بل يتعداه إلى ذوي الإعاقة بمختلف تنوعاتها، وذلك رغم إعاقتهم، إلا أنهم يتخطون جميعالعقبات المعرقلة، ليجدوا الطرق المتنوعة التي تمكنهم من متابعة مباريات المونديال، ونجومهم المفضلين، ضاربين بذلك مثلا جديدا في الإرادة والتحدي.



في فنزويلا، استخدم الصبي سيباستيان فيلورامو (12 عاما) الآلة الكاتبة بطريقة برايل لجعل ألبوم ملصقات كأس العالم قطر 2022 متاحا للجميع، وذلك عبر استخدامه ورقا لاصقا شفافا لكتابة الأسماء والأرقام بطريقة برايل، ثم ساعده والده في اللصق على حواف المربعات وإرشاده لوضع ملصقات اللاعبين بطريقة صحيحة داخل الألبوم، ولإكمال ألبومه يحتاج سيباستيان لجمع حوالي 600 ملصق، مؤكدا أنه «لايزال بحاجة إلى الكثير لإكمال ألبومه».



وفي البرازيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع كرة قدم برازيلي يتابع مباراة منتخب بلاده في كأس العالم «قطر 2022»، وظهر المشجع، الذي يعاني من الصم والبكم والعمى، وهو يتفاعل مع أحد أهداف نجوم «السامبا» في المونديال، وكشف الفيديو عن مساعدة أشقاء المشجع له، من أجل نقل أحداث وفعاليات المباراة له لمتابعتها بشكل جيد.



ويحيي العالم السبت اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذين سلطت الأضواء عليهم مؤخرا خلال فعاليات افتتاح كأس العالم بقطر، وقد أعلن منظمو المونديال أن هذه النسخة ستكون النسخة الأكثر ملاءمة لمشجعين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»