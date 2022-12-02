متابعة: هادي العنزي



تغلب منتخب ألمانيا على نظيره كوستاريكا 4-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «البيت» في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة في المونديال، ليرفع «المانشافت» رصيده إلى 4 نقاط، لم تسعفه في التأهل إلى دور الـ 16 بعدما سجل المنتخب الياباني مفاجأة ثانية بفوزه على نظيره الإسباني 2-1، ليتصدر «الساموراي» المجموعة بـ 6 نقاط، وتاركا المركز الثاني لـ «الماتادور» (4 نقاط) وبفارق الأهداف عن ألمانيا، فيما حل المنتخب الكوستاريكي في المركز الرابع بـ 3 نقاط، ليخرج منتخب ألمانيا للمرة الثانية تواليا من الدور الأول. لم يكن الشوط الأول يستدعي رؤية معمقة لمعرفة الجهة الأفضل والأكثر سيطرة ورغبة بتحقيق الفوز، ألمانيا تهاجم منذ الدقيقة الأولى والمنتخب الكوستاريكي متراجع في ملعبه بـ 10 لاعبين، وفي مشهد كهذا فإن الأهداف تكون لا محالة قادمة والأمر برمته لا يتعدى مسألة دقائق فقط أمام القوة الضاربة لـ «الماكينات» الألمانية، وبالفعل كان دفاع كيلور نافاس جاهدا عن شباكه في الدقائق الأولى لكنه سرعان ما رفع الراية مستسلما أمام رأسية سيرج غنابري لتعانق الكرة شباكه (10)، لكن المقاتل نافاس وقف مجددا ليمنع رأسية أخرى من ليون غوريتزكا (13).



انشغل المدرب الكوستاريكي ليوس فرناندو سانشيز كثيرا بتأمين مرماه أمام «المانشافت»، وضع 9 لاعبين في أغلب الأحيان أمام نافاس وترك مهمة الهجمات المرتدة على عاتق المهاجم المعزول يوهان فينيغاس، فكانت تلك «المهمة المستحيلة» التي لم يستطع فينيغاس تنفيذها، بعدما اصطدم بديفيد راوم وانطونيو رودريغز اللذين تكفلا بوضع حد لآماله، وأحبطا محاولاته الواحدة تلو الأخرى، وجاءت أخطر فرص الفريق اللاتيني في الدقيقة 42 عندما أخفق ثنائي قلب الدفاع الألماني في التعامل مع الكرة، لينفرد أوسكار دوارتي بنوير، يسدد والألماني يصد ويحولها لركلة ركنية. عاب رجال «الماكينات» سوء إنهاء الهجمات كأنهم قد ضمنوا النتيجة أو أنهم استخفوا بخصمهم أكثر مما يجب باستثناء غنابري صاحب الهدف الذي كاد يضيف الثاني بتسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيسر لنافاس (40)، لينتهي الشوط بتقدم ألماني بهدف وحيد.



تأثر الشوط الثاني بنتائج الفرق الأربعة المتبارية في التوقيت نفسه، اليابان تسجل هدفين متتاليين في شباك المنتخب الإسباني، فتندفع ألمانيا لزيادة غلتها من الأهداف، وفي ذروة الهجوم الألماني، ينطلق الثنائي يلتسين تيخيدا وكيندال واتسون بهجمة سريعة تجاه مرمى مانويل نوير، ويسدد واتسون فيردها الحارس الألماني لتجد المندفع تيخيدا ليودعها الشباك الألمانية معادلا النتيجة (58)، ويزيد من محن «المانشافت» في المونديال. استعاد «الماكينات» المبادرة، سعيا نحو تسجيل الهدف الثاني، سدد جمال موسيالا ليردها القائم الأيمن لكيلور نافاس (61)، لكن كوستاريكا عاد مرة أخرى ليصعق ألمانيا بهدف ثان جاء بواسطة المدافع خوان بابلو فارغاس (70)، ولم يطل رد «الماكينات» طويلا ليسجل كاي هافيرتز هدف التعادل (73)، حاول بعدها نيكلاس فولكروغ استعادة التقدم مجددا لكن نافاس كان حاضرا وحولها لركلة ركنية ببراعة عالية، وبتمريرة عرضية جميلة من سيرج غنابري سجل كاي هافيرتز هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده (85)، واضاف نيكلاس فولكروغ رابع أهداف بلاده (88)، لكن ذلك لم يكن كافيا للتأهل.



لأول مرة.. طاقم تحكيم نسائي بالمونديال



أدار لقاء ألمانيا وكوستاريكا طاقم تحكيم نسائي لأول مرة في تاريخ المونديال بقيادة الفرنسية ستيفاني فرابارت حكما للساحة، والبرازيلية نيوزا باك مساعد أول، والمكسيكية كارين دياز ميدينا مساعد ثاني، ليكون هذا أول طاقم تحكيم نسائي في تاريخ كأس العالم. وكانت الفرنسية ستيفاني فرابارت، صاحبة الـ 38 عاما، طرقت التاريخ كونها أول سيدة تدير مباراة في كأس العالم تحكيميا، بعد أن شاركت في إدارة مباراة المكسيك وپولندا ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.





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